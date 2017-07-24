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Уникальный центр помощи открыли в Винницкой области

24 июля 2017, 21:48
Уникальный центр помощи открыли в Винницкой области

Организация хоть и добровольная, впрочем имеет значительное преимущество - скорость реагирования на любое чрезвычайное событие! Это - добровольная пожарная дружина. Господин Ус, профессиональный спасатель на пенсии, когда узнал, что в Ждановке должен появиться центр помощи, не колеблясь решил вернуться к любимому делу и возглавил часть. Теперь в подчинении господина Уса бывшие военный, учитель физкультуры, водитель, строители и разнорабочий. Эти энтузиасты уже прошли медобследование, обучение и подтвердили квалификацию. Но в Ждановке пошли дальше. Обустроили еще и кабинет для участкового, он будет работать в команде с пожарными. Так же повезет и медику. Автомобиль приобрели и для него тоже.

Именно с тех пор, как здесь произошло объединение общин, люди стали способны удерживать собственную службу спасения, говорит председатель поселка. Заработную плату спасателям будет платить тоже община. Уже с завтрашнего дня центр будет работать круглосуточно.

Общество, свідок

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