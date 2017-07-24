В столице полицейские всю ночь гонялись за пьяным сотрудником госохраны

Безумная "Шкода" неслась сонной Оболонью, водитель игнорировал все правила дорожного движения, как и требование патрульных остановиться. Те начали преследование. Нашли машину нарушителя во дворе Оболонского управления полиции!

От водителя несло алкоголем. Впрочем, проходить тест на драгере он отказался. Зато нагло размахивал удостоверением, мол, большая шишка. Но теперь сотруднику госохраны Сергею Подолянко угрожают штраф и, вероятно, увольнение с работы.