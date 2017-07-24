Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс проиграл белой акуле

Абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр, американский пловец боролся с морским хищником в стометровке для шоу на канале "Дискавери". Заплывом Фелпс хотел доказать, что равных ему нет, даже среди морских обитателей.

Спортсмена называли "Летучей рыбой". Он надел гидрокостюм и специальные ласты. Акула же плыла за куском мяса и обогнала олимпийского чемпиона почти на полторы секунды. После поражения прославленный спортсмен сказал, что хочет реванша! Но когда вода будет теплее.