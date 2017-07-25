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Во Флориде умер старейший в мире ламантин Снути

25 июля 2017, 00:38
Во Флориде умер старейший в мире ламантин Снути

Ламантина не стало через два дня после его дня рождения. А исполнилось млекопитающему 69 лет! И это при том, что живут они всего около четырех десятков лет, а в дикой природе - вообще не более 10.

Снути абсолютный рекордсмен не только по возрасту, он первый ламантин, родившийся в неволе. В музее Южной Флориды для него только и успевали увеличивать аквариум. Животное было настоящей звездой океанариума, в его честь там всегда устраивали большие праздники. От чего умер Снути, пока неизвестно.

Животные, свідок

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