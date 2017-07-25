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Двух тонущих слонов спасли на Шри-Ланке

25 июля 2017, 01:39
Двух тонущих слонов спасли на Шри-Ланке

Военно-морские силы заметили несчастных животных аж за километр от берега. Предполагают, слоны хотели перейти лагуну Коккилай и сильное течение отнесло их в море. Чтобы вытащить на берег несчастных, которые едва держались на воде, пришлось устроить масштабную спасательную операцию. Длилась она целых 12 часов. Вытаскивали гигантов с помощью веревок. За этим, затаив дыхание, наблюдали туристы.

К слову, это уже не первое такое происшествие. 12 июля военные уже спасали слона, которого унесло в открытое море аж на 8 километров. Тогда спасение тоже было успешным.

Животные, свідок

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