Двух тонущих слонов спасли на Шри-Ланке

Военно-морские силы заметили несчастных животных аж за километр от берега. Предполагают, слоны хотели перейти лагуну Коккилай и сильное течение отнесло их в море. Чтобы вытащить на берег несчастных, которые едва держались на воде, пришлось устроить масштабную спасательную операцию. Длилась она целых 12 часов. Вытаскивали гигантов с помощью веревок. За этим, затаив дыхание, наблюдали туристы.

К слову, это уже не первое такое происшествие. 12 июля военные уже спасали слона, которого унесло в открытое море аж на 8 километров. Тогда спасение тоже было успешным.