Отец-водитель заснул за рулем и погубил сына и дочь

Ужасная трагедия произошла утром на Житомищине. В страшном столкновении двух автомобилей погибли брат и сестра. Они вместе с отцом ехали в легковушке. В какой-то момент 59-летний мужчина заснул, и машина на полной скорости врезалась в припаркованный на обочине грузовик.



От мощного удара автомобиль буквально разорвало. 29-летний сын и 22-летняя дочь водителя погибли мгновенно. Их отец в больнице. Водитель грузовика не пострадал.