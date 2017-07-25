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В Запорожье ремонтируют кабинеты в мэрии, а военное общежитие разваливается

25 июля 2017, 07:29
В Запорожье ремонтируют кабинеты в мэрии, а военное общежитие разваливается

В Запорожье семьи военных восстали против чиновников. Люди живут в аварийном доме и уже боятся за свои жизни, ведь их жилье трещит по швам, в комнатах сплошной грибок. Власти уверяют - денег на ремонт нет, зато в мэрии обновляют кабинеты.

Жители уже устали ждать и готовы на радикальные шаги. Перекрывать дороги или переселяться в кабинеты чиновников. Поговорить с представителями департамента жилищно-коммунального хозяйства нам не удалось. Они словно воды в рот набрали.

Общество, свідок, Служебные преступления

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