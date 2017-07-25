В столице садисту-живодеру присудили полгода заключения

Живодера за решетку! Голосеевский суд Киева признал виновным Дмитрия Кияницу. Мужчину, который в апреле прошлого года жестоко избил собственного кота. Во дворе дома 30-летний садист привязал животное к дереву и принялся неистово избивать несчастного шлангом.



Переломал коту кости, таз, ребра и разбил мордочку. Весь этот ужас на видео сняли соседи. Они и вызвали полицию. Во время суда живодер признался в содеянном. Наказали его шестью месяцами тюрьмы.