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В столице садисту-живодеру присудили полгода заключения

25 июля 2017, 08:34
В столице садисту-живодеру присудили полгода заключения

Живодера за решетку! Голосеевский суд Киева признал виновным Дмитрия Кияницу. Мужчину, который в апреле прошлого года жестоко избил собственного кота. Во дворе дома 30-летний садист привязал животное к дереву и принялся неистово избивать несчастного шлангом.

Переломал коту кости, таз, ребра и разбил мордочку. Весь этот ужас на видео сняли соседи. Они и вызвали полицию. Во время суда живодер признался в содеянном. Наказали его шестью месяцами тюрьмы.

Животные, свідок, Суды

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