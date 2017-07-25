Городок на Аляске в скорби из-за гибели легендарного кота-мэра

Умер кот, который 20 лет был почетным мэром города Талкитна на Аляске. О смерти Стаббса сообщила семья, владевшая магазином, где он жил. Городок Талкитна, где проживает всего 900 человек, выбрал кота своим мэром еще в 1998 году. Стаббс, который любил пить воду из стаканов из-под Маргариты, быстро стал популярным, к нему приезжали туристы.



В поселении есть городской совет, но нет мэра-человека. Кот пережил нападение собаки в 2011 году и ложное сообщение о смерти в 2013 году. Последние годы своей жизни четвероногий жил дома, а не в магазине. Возможно, его "должность" займет один из котят семьи Споун.