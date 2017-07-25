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Чудотворные иконы путешествуют по Украине на пути в Киев

25 июля 2017, 13:03
Чудотворные иконы путешествуют по Украине на пути в Киев

Одиннадцать чудотворных икон Божьей матери привезут в Киев из разных уголков Украины, чтобы уже в этот четверг завершить традиционный молебен на Владимирской горке ко Дню Крещения Руси. А пока святыни путешествуют по украинским городам.

В Черкассах полтысячи верующих встречали православную святыню - Почаевскую икону Божией Матери. Чудотворный образ привезли из Почаевской лавры на Тернопольщине.

А так проходит молебен в Умани. Прихожане собрались, чтобы поклониться чудотворной иконе Нерукотворного Спаса, которой уже более 300 лет.

Продолжает путешествовать по Украине Касперовская икона Божьей Матери. Эта чудотворная святыня прибыла в Свято-Георгиевское Подворье Свято-Николаевского женского монастыря в Ровно.

Во Львове с большой радостью встретили чудотворный образ Божией Матери "Призри на смирение" из столичного Свято-Введенского монастыря.

Радомышльская икона уже побывала в Сумах, Конотопе и Чернигове. Люди просят Богородицу помочь.

Общество, свідок

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