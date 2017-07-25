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Сериал "Элементарно" возвращается на НТН

25 июля 2017, 13:48
Сериал "Элементарно" возвращается на НТН

Уже завтра зрители смогут увидеть премьерный показ четвертого сезона. В центре сюжета современный Шерлок Холмс - бывший наркоман, который поехал в Нью-Йорк на лечение. А после реабилитации остался в Бруклине как консультант полиции. В расследованиях ему помогает доктор Джоан Ватсон.

В новых сериях детектив расследует загадочное дело о женщине, мужа которой подозревают в убийстве, а сама она пропала без вести. Сериал будет идти на НТН по будням в 21:30, по две серии сразу.

Пресс-центр, свідок

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