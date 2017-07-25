Ядовитая таранка нашла жертву в Харькове

Очередная жертва вяленой рыбы в Харькове. Медики борются за жизнь 22-летней девушки. У нее диагностировали ботулизм. Врачи сообщили, что у пациентки - желудочная болезнь, поэтому она долгое время не обращала внимания на симптомы отравления. Была уверена, что это обычное обострение.



В магазине, где девушка купила смертельно опасную таранку, полиция провела обыск. Изъяли все документы на чешуйчатую. Самой же рыбы уже не было - ее распродали!