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"Временно умершие велосипедисты" - в Херсоне прошла акция в защиту водителей двухколесных

25 июля 2017, 19:49
"Временно умершие велосипедисты" - в Херсоне прошла акция в защиту водителей двухколесных

У велосипедистов лопнуло терпение и они требуют их не убивать. В Херсоне прошла акция по известному в мире формату "Временно умершие велосипедисты". Чтобы увидели и услышали водители, херсонские велосипедисты собрались на акцию. С призывом "не убивайте нас" выстроились у дороги, потом часть из них молча легла на асфальт, имитируя смерть после ДТП.

Последней каплей, говорят, стала гибель херсонской паралимпийки Елены Савченко, которую в июне сбил КАМАЗ во время тренировки. В той аварии тяжело травмировался еще один велосипедист. По словам организаторов, только за время подготовки акции на Херсонщине было несколько тяжелых ДТП, в которых пострадали велосипедисты. А с начала года в Украине погибло три сотни водителей двухколесных.

ДТП, Общество, Прочее, свідок

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