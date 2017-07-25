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Курьезный случай в Китае - очень толстую собаку приняли за беременную

25 июля 2017, 20:38
Курьезный случай в Китае - очень толстую собаку приняли за беременную

Спасали собаку, думая, что она беременна, а оказалось, животное было просто очень толстым. Мохнатого бездомного, который жалобно скулил, заметили прохожие на станции подземки в городе Далянь в Китае. "Она вот-вот родит", - были уверены растроганные пассажиры. Собаку немедленно отвезли в ветеринарную клинику. Но вердикт врача ошарашил - это толстый пес! Сам он уже не мог передвигаться, его заносили в помещение на носилках, на которые, кстати, заманивали едой.

Сейчас за толстяком ухаживают волонтеры, собака на диете, и ее здоровье уже вне опасности.

Животные, свідок

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