Курьезный случай в Китае - очень толстую собаку приняли за беременную

Спасали собаку, думая, что она беременна, а оказалось, животное было просто очень толстым. Мохнатого бездомного, который жалобно скулил, заметили прохожие на станции подземки в городе Далянь в Китае. "Она вот-вот родит", - были уверены растроганные пассажиры. Собаку немедленно отвезли в ветеринарную клинику. Но вердикт врача ошарашил - это толстый пес! Сам он уже не мог передвигаться, его заносили в помещение на носилках, на которые, кстати, заманивали едой.

Сейчас за толстяком ухаживают волонтеры, собака на диете, и ее здоровье уже вне опасности.