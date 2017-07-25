В итальянском городке Виареджо изготавливают пятую часть всех суперъяхт для супербогачей

В морской гавани Монако всегда куча яхт. Это атрибут роскошной жизни и хорошая возможность продемонстрировать свое новое богатство. Каких плавсредств здесь только не видели! Местные рассказывают легенду о владельце шикарного судна, который даже подвозил на нем детей в школу и домой. Впрочем мало кто знает, что пятую часть всех суперъяхт делают в маленьком итальянском городе Виареджо в Тоскане, это в 300 км от Монако. Виареджо специализируется на суперъяхтах, длина которых начинается от 24 метров - это как средний бассейн, а отдельные образцы превышают сто метров. Такое себе могут позволить только самые богатые из богачей. В прошлом году во всем мире было продано аж 370 суперъяхт на общую сумму почти 3,5 млрд евро. Это треть годового бюджета Украины. А самой дорогой стала яхта за 155 млн евро.

Конечно, даже несмотря на поток состоятельных покупателей, желающих потратить деньги на это развлечение, итальянские фирмы сталкиваются с конкуренцией со стороны немецких, голландских и даже китайских производителей яхт. Последние соперники по бизнесу, которые располагают более дешевой рабочей силой и материалами, продают судна дешевле. Но итальянцы на это не обращают внимания - говорят, что они делают экслюзив!