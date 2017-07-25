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Редкие кадры с горбатой китихой, которая полностью выпрыгнула из воды, сняли у берегов Южной Африки

25 июля 2017, 22:10
Редкие кадры с горбатой китихой, которая полностью выпрыгнула из воды, сняли у берегов Южной Африки

Сорокатонная грация, от наблюдения которой отпадает челюсть. У берегов Южной Африки очевидцам удалось снять, как из воды полностью выпрыгнула огромная горбатая китиха! Группа дайверов отправилась ловить сардины. Рыбы не поймали, зато увидели горбатых китов - маму с детенышем. Они играли в воде, периодически выпрыгивая.

Интересно, что в отличие от дельфинов и косаток, горбачи не любители летать. А здесь семейка развлекалась по-настоящему, и даже сорок тонн веса не помешали киту подняться в воздух!

Животные, свідок

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