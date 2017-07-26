В США Комиссия по лотереям отказалась выплатить победителю выигрыш в 5 млн долларов

Еще в октябре на автозаправочной станции в Лонг-Бич 16-летний подросток приобрел пять лотерейных билетов. И один из них выиграл пять миллионов долларов! Но комиссия отказалась выплатить деньги, потому что говорят, победитель - несовершеннолетний. Но отец подростка настаивает, что это он покупал билеты вместе с парнем. И подал иск с требованием выплатить ему миллионы! В иске против Комиссии по лотереям и компании, владеющей автозаправочной станцией, говорится, что когда они покупали билеты, у сына не попросили документов, чтобы узнать его возраст. Поэтому юристы говорят - не все еще потеряно.

Большинство людей поддерживают победителей и считают, что калифорнийцев просто решили обмануть. Вознаграждение же хотел получить отец, он совершеннолетний. Право на выигрыш надо уважать. На что в комиссии отвечают, что они изучили все материалы, в том числе записи момента приобретения билета с камер наблюдения. Более того, утверждают, что делают так каждый раз, когда покупается выигрышный билет. Теперь американцев ждет новый судебный сериал.