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В США Комиссия по лотереям отказалась выплатить победителю выигрыш в 5 млн долларов

26 июля 2017, 01:28
В США Комиссия по лотереям отказалась выплатить победителю выигрыш в 5 млн долларов

Еще в октябре на автозаправочной станции в Лонг-Бич 16-летний подросток приобрел пять лотерейных билетов. И один из них выиграл пять миллионов долларов! Но комиссия отказалась выплатить деньги, потому что говорят, победитель - несовершеннолетний. Но отец подростка настаивает, что это он покупал билеты вместе с парнем. И подал иск с требованием выплатить ему миллионы! В иске против Комиссии по лотереям и компании, владеющей автозаправочной станцией, говорится, что когда они покупали билеты, у сына не попросили документов, чтобы узнать его возраст. Поэтому юристы говорят - не все еще потеряно.

Большинство людей поддерживают победителей и считают, что калифорнийцев просто решили обмануть. Вознаграждение же хотел получить отец, он совершеннолетний. Право на выигрыш надо уважать. На что в комиссии отвечают, что они изучили все материалы, в том числе записи момента приобретения билета с камер наблюдения. Более того, утверждают, что делают так каждый раз, когда покупается выигрышный билет. Теперь американцев ждет новый судебный сериал.

Прочее, свідок

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