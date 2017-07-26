Активистке, которая защищает проспект Ватутина, угрожают неизвестные

Автору петиции, которая уже более года борется против переименования проспекта Ватутина в Шухевича, угрожают расправой. Об этом Елена Бережная рассказала журналистам Свидетеля и говорит, что может стать жертвой преступников только за свою гражданскую позицию и инициативу.



Пока правоохранители выясняют, кто угрожал правозащитнице, женщина готовится к новым баталиям в суде. 31 августа Окружной административный суд должен поставить точку в деле переименования проспекта.