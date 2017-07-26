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На Львовщине мужчину будут судить за похищение пастбища

26 июля 2017, 03:00
На Львовщине мужчину будут судить за похищение пастбища

От села до украденного пастбища - всего километр расстояния, но найти скандальный участок - не просто. Этим и воспользовался вор. Крал землю прямо среди бела дня. Ловкач бульдозером срезал верхний слой почвы и продавал его. За один кузов земли просил полторы тысячи гривен. Покупатели приезжали своими грузовиками и уже с черноземом убегали по полевой дороге на трассу, подальше от людских глаз. За несколько месяцев таким образом продал целое пастбище.

Дело по похищению пастбища уже направили в суд. Вскоре аграрий получит приговор. Между тем селяне планируют разровнять грунт на ободранном участке и попытаться вернуть плодородные свойства этой земле.

Аферы, Ограбления, свідок

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