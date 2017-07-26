Лесные пожары уничтожают курорты Франции и Италии

Ниццу и Сен-Тропе может уничтожить огонь. Во Франции бушуют масштабные пожары, охватившие известные курорты. Сгорели жилые дома, власти проводят эвакуацию.



В коммуне Каро, которая довольно близко к Ницце, огонь тоже уничтожил несколько домов. В регионе также объявлено чрезвычайное положение. Уже полсотни людей были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные убежища. Побороть смертельно опасную стихию пытаются более трехсот пожарных.