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На юге Украины молятся чудотворному Спасу на его пути в столицу

26 июля 2017, 04:41
На юге Украины молятся чудотворному Спасу на его пути в столицу

Уже через два дня в столицу привезут 11 чудотворных икон. Потому что накануне дня Крещения Руси на Владимирской горке проведут массовый молебен. Среди святынь, которые везут в Киев - икона "Спас Нерукотворный". Двадцать лет назад, говорят верующие, на нем почти ничего не было видно, и вдруг он сам восстановился.

Икона "Спас Нерукотворный" постоянно находится в Борисоглебском женском монастыре на Харьковщине. Оттуда ее повезли верующим на Херсонщину и в Николаевскую область. В своих молитвах перед образом люди просят об исцелении.

Общество, свідок

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