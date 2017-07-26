На юге Украины молятся чудотворному Спасу на его пути в столицу

Уже через два дня в столицу привезут 11 чудотворных икон. Потому что накануне дня Крещения Руси на Владимирской горке проведут массовый молебен. Среди святынь, которые везут в Киев - икона "Спас Нерукотворный". Двадцать лет назад, говорят верующие, на нем почти ничего не было видно, и вдруг он сам восстановился.



Икона "Спас Нерукотворный" постоянно находится в Борисоглебском женском монастыре на Харьковщине. Оттуда ее повезли верующим на Херсонщину и в Николаевскую область. В своих молитвах перед образом люди просят об исцелении.