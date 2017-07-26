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Спасатели напоминают о важности соблюдения правил поведения в воде

26 июля 2017, 05:36
Спасатели напоминают о важности соблюдения правил поведения в воде

Из-за увеличения количества утопленников спасатели в очередной раз напоминают правила поведения в воде. Отдыхающим раздают памятки, а для самых заинтересованных устраивают мастер-классы.

Чрезвычайники говорят, часто приходится спасать людей, которые не умеют плавать или лезут в воду в нетрезвом состоянии. Спасатели учат: увидев, что человек тонет, к нему следует подплывать сзади, так безопаснее и для вас, и для пострадавших.

Несчастные случаи, Общество, Прочее, свідок

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