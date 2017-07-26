Спасатели напоминают о важности соблюдения правил поведения в воде

Из-за увеличения количества утопленников спасатели в очередной раз напоминают правила поведения в воде. Отдыхающим раздают памятки, а для самых заинтересованных устраивают мастер-классы.

Чрезвычайники говорят, часто приходится спасать людей, которые не умеют плавать или лезут в воду в нетрезвом состоянии. Спасатели учат: увидев, что человек тонет, к нему следует подплывать сзади, так безопаснее и для вас, и для пострадавших.