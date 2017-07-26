Житель Киевской области зарубил приятеля ради 500 гривен

На Киевщине 53-летний мужчина топором проломил голову своему другу, а потом еще душил его, и в конце концов перерезал горло. После убийства спокойно ушел. Только представьте - расправу устроил ради 500 гривен, которые заработал вместе с приятелем.



Местные жители до сих пор не верят в то, что задержанный односельчанин действительно убийца. Он всегда был дружелюбным и спокойным. Мало того, соседи отпускали с ним своих детей.