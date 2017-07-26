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Житель Киевской области зарубил приятеля ради 500 гривен

26 июля 2017, 07:16
Житель Киевской области зарубил приятеля ради 500 гривен

На Киевщине 53-летний мужчина топором проломил голову своему другу, а потом еще душил его, и в конце концов перерезал горло. После убийства спокойно ушел. Только представьте - расправу устроил ради 500 гривен, которые заработал вместе с приятелем.

Местные жители до сих пор не верят в то, что задержанный односельчанин действительно убийца. Он всегда был дружелюбным и спокойным. Мало того, соседи отпускали с ним своих детей.

свідок, Убийства

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