Швейцарского головореза с бензопилой объявили в международный розыск

Мужчину, который с бензопилой напал на людей в Швейцарии, объявили в международный розыск. Напомню, вооруженный мотопилой 51-летний Франк Врузис начал безжалостно резать прохожих. Затем сел в машину и скрылся. Впоследствии его заметили в лесу недалеко от границы с Германией. Но задержать преступника не удалось.



Полиция выяснила - последние несколько недель Франк жил в лесу и страдал депрессией. Почему решил напасть - пока неизвестно. Четырех из пяти пострадавших, которых он ранил, уже выписали из больницы.