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Швейцарского головореза с бензопилой объявили в международный розыск

26 июля 2017, 08:02
Швейцарского головореза с бензопилой объявили в международный розыск

Мужчину, который с бензопилой напал на людей в Швейцарии, объявили в международный розыск. Напомню, вооруженный мотопилой 51-летний Франк Врузис начал безжалостно резать прохожих. Затем сел в машину и скрылся. Впоследствии его заметили в лесу недалеко от границы с Германией. Но задержать преступника не удалось.

Полиция выяснила - последние несколько недель Франк жил в лесу и страдал депрессией. Почему решил напасть - пока неизвестно. Четырех из пяти пострадавших, которых он ранил, уже выписали из больницы.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Убийства

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