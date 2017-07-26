"Бизнесмен" из Харькова торговал поддельными дипломами престижной британской премии

Харьковчанин Антон Саввов в течение семнадцати лет продавал липовые престижные премии Оксфордского университета и на этом заработал миллионное состояние. О таких сделках украинского бизнесмена говорится в расследовании издания "Зе Таймс". Поддельную награду приобрел себе и харьковский метрополитен за 142 тысячи гривен.



Престижные дипломы, которые печатает харьковский бизнесмен, в Антикоррупционном буро называют мошенничеством. Ведь блестящая награда стоит десять тысяч фунтов стерлингов! Антон говорит, брал деньги не за бумажки, а за торжественное вручение премий.