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"Бизнесмен" из Харькова торговал поддельными дипломами престижной британской премии

26 июля 2017, 08:42
"Бизнесмен" из Харькова торговал поддельными дипломами престижной британской премии

Харьковчанин Антон Саввов в течение семнадцати лет продавал липовые престижные премии Оксфордского университета и на этом заработал миллионное состояние. О таких сделках украинского бизнесмена говорится в расследовании издания "Зе Таймс". Поддельную награду приобрел себе и харьковский метрополитен за 142 тысячи гривен.

Престижные дипломы, которые печатает харьковский бизнесмен, в Антикоррупционном буро называют мошенничеством. Ведь блестящая награда стоит десять тысяч фунтов стерлингов! Антон говорит, брал деньги не за бумажки, а за торжественное вручение премий.

Аферы, свідок

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