На телеканале НТН начинается премьерный показ четвертого сезона сериала "Элементарно"

В центре сюжета современный Шерлок Холмс - бывший наркоман, который поехал в Нью-Йорк на лечение. А после реабилитации остался в Бруклине как консультант полиции. В расследованиях ему помогает доктор Джоан Ватсон.



В новых сериях детектив расследует загадочное дело о женщине, мужа которой подозревают в убийстве, а сама она пропала без вести. Сериал будет идти по будням в 21:30, по две серии сразу.