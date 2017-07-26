В Ужгороде супермаркет торгует жареной курицей с червями

Курица-гриль с живыми червями. Именно такую приобрела девушка в одном из супермаркетов Ужгорода. Но мелких тварей заметила, только когда уже наелась этого мяса вместе со своим другом. Оба в конце концов попали в больницу с температурой и болями в животе.



Уже через несколько дней эпидемиологи должны обнародовать результаты своих исследований. Возможно, тогда станет понятно, почему черви не умерли во время термической обработки. Предполагают, что они попали уже в готовый продукт.