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В Ужгороде супермаркет торгует жареной курицей с червями

26 июля 2017, 10:34
В Ужгороде супермаркет торгует жареной курицей с червями

Курица-гриль с живыми червями. Именно такую приобрела девушка в одном из супермаркетов Ужгорода. Но мелких тварей заметила, только когда уже наелась этого мяса вместе со своим другом. Оба в конце концов попали в больницу с температурой и болями в животе.

Уже через несколько дней эпидемиологи должны обнародовать результаты своих исследований. Возможно, тогда станет понятно, почему черви не умерли во время термической обработки. Предполагают, что они попали уже в готовый продукт.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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