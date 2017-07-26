Иностранные отдыхающие отравились на Прикарпатье

Тринадцать человек с тяжелым отравлением попали в больницу на Прикарпатье. Все они - отдыхающие одного из санаториев Ивано-Франковщины. Пострадавшим от 12 до 20 лет, и большинство пациентов - это немцы и поляки.



Им стало плохо ночью. Сейчас состояние уже стабильное. Медики выясняют причины отравления. И известно, что с 80 отдыхающих больше никто не обращался за помощью врачей. Теперь главный вопрос - где и что ели туристы. Есть вероятность, что подхватить инфекцию могли за пределами санатория.