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Иностранные отдыхающие отравились на Прикарпатье

26 июля 2017, 11:21
Иностранные отдыхающие отравились на Прикарпатье

Тринадцать человек с тяжелым отравлением попали в больницу на Прикарпатье. Все они - отдыхающие одного из санаториев Ивано-Франковщины. Пострадавшим от 12 до 20 лет, и большинство пациентов - это немцы и поляки.

Им стало плохо ночью. Сейчас состояние уже стабильное. Медики выясняют причины отравления. И известно, что с 80 отдыхающих больше никто не обращался за помощью врачей. Теперь главный вопрос - где и что ели туристы. Есть вероятность, что подхватить инфекцию могли за пределами санатория.

Здоровье, свідок

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