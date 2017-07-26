Запорожские чрезвычайники второй раз спасают обгоревших детей - собственной кровью

В Запорожье медики продолжают борьбу за жизнь маленькой Дарьи Яковлевой, которая на прошлой неделе играла спичками и подожгла себя. В ожоговом центре, где сейчас находится Даша, еще двое детей, также ставших жертвами огня. Малышам необходима пересадка искусственной кожи и кровь. Донорами решили стать чрезвычайники, которые и спасали детей.



Спасатели и медики призывают людей не быть равнодушными к чужому горю. Каждая капля крови - это шанс на спасение и выздоровление.