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Фэшн-фотограф из Сингапура в 50 выглядит юным красавцем

26 июля 2017, 13:59
Фэшн-фотограф из Сингапура в 50 выглядит юным красавцем

50-летний фотограф из Сингапура Чуандо Тан покорил соцсети своим телом. Интернет-пользователи, в частности девушки, удивляются, что оно у него как у 20-летнего юноши. А вот сам Тан говорит, что сохранил такую ​​форму благодаря генам, постоянным занятием в спортзале и поеданием хайнаньского курицы. Это китайская блюдо из куриного бульона, риса и отварного курятины.

Новая звезда интернета работает фэшн-фотографом с 96-го года, а также является совладельцем студии. В его Инстаграмме - 230 тысяч подписчиков. Известно, что тридцать лет назад Тан был одним из самых популярных моделей Сингапура.

Прочее, свідок

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