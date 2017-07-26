Фэшн-фотограф из Сингапура в 50 выглядит юным красавцем

50-летний фотограф из Сингапура Чуандо Тан покорил соцсети своим телом. Интернет-пользователи, в частности девушки, удивляются, что оно у него как у 20-летнего юноши. А вот сам Тан говорит, что сохранил такую ​​форму благодаря генам, постоянным занятием в спортзале и поеданием хайнаньского курицы. Это китайская блюдо из куриного бульона, риса и отварного курятины.



Новая звезда интернета работает фэшн-фотографом с 96-го года, а также является совладельцем студии. В его Инстаграмме - 230 тысяч подписчиков. Известно, что тридцать лет назад Тан был одним из самых популярных моделей Сингапура.