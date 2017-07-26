Жуткая смерть в Винницкой области - 48-летнего мужчину разорвало на куски от взрыва гранаты

Все произошло в Погребище в частном доме, где жила целая семья. Известно, что мужчина собирался на заработки, поэтому перебирал вещи. В какой-то момент в его комнате рвануло! Взрывной волной жену и брата хозяина отбросило в разные стороны. Они лишь забились. А вот сам мужчина умер мгновенно.

Впоследствии выяснилось, что граната взорвалась прямо у него в руках. Сейчас правоохранители устанавливают все детали трагедии. Версию самоубийства они уже исключили. К слову, из дома еще изъяли десяток ножей, стилеты, сюрикен и несколько патронов. Скорее всего, весь этот арсенал погибший привез из зоны АТО, где прослужил добровольцем около года.