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Жуткая смерть в Винницкой области - 48-летнего мужчину разорвало на куски от взрыва гранаты

26 июля 2017, 15:04
Жуткая смерть в Винницкой области - 48-летнего мужчину разорвало на куски от взрыва гранаты

Все произошло в Погребище в частном доме, где жила целая семья. Известно, что мужчина собирался на заработки, поэтому перебирал вещи. В какой-то момент в его комнате рвануло! Взрывной волной жену и брата хозяина отбросило в разные стороны. Они лишь забились. А вот сам мужчина умер мгновенно.

Впоследствии выяснилось, что граната взорвалась прямо у него в руках. Сейчас правоохранители устанавливают все детали трагедии. Версию самоубийства они уже исключили. К слову, из дома еще изъяли десяток ножей, стилеты, сюрикен и несколько патронов. Скорее всего, весь этот арсенал погибший привез из зоны АТО, где прослужил добровольцем около года.

Взрыв, Несчастные случаи, свідок, Убийства

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