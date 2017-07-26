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В Британии сотрудники зоопарка были вынуждены застрелить волчицу, которая недавно родила пятерых малышей

26 июля 2017, 16:08
В Британии сотрудники зоопарка были вынуждены застрелить волчицу, которая недавно родила пятерых малышей

Четырехлапая роженица сбежала из парка дикой природы Котсуолд в Бетфорде. Ее заметили возле оживленной трассы, поэтому уже не могли использовать транквилизаторы, чтобы усыпить животное. Решили стрелять на поражение, ведь хищница, которая заметила преследователей, начала скалиться на них.

Волчица Эмбер меньше месяца назад родила детенышей. Специально для этого из Швеции ей привозили кавалера Эшема. Это было первое потомство диких волков в парке за 47 лет! Сотрудники зверинца грустят, что Эмбер не стало, но говорят, что безопасность людей важнее.

Животные, свідок

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