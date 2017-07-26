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Школьница на велосипеде потеряла сознание и упала под колеса машины патрульных в Сумах

26 июля 2017, 18:09
Школьница на велосипеде потеряла сознание и упала под колеса машины патрульных в Сумах

Девушка почувствовала себя плохо на мосту, остановилась. Впрочем, не удержала равновесия и полетела на проезжую часть. Только каким-то чудом полицейские ее не задавили. Поэтому школьница отделалась только царапинами. Копы оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь и родителей. Сам смертельно опасный момент зафиксировал видеорегистратор.

Патрульная полиция города Сумы предупреждает граждан, чтобы были более внимательными в жару и не находились длительное время на солнце.

ДТП, Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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