Школьница на велосипеде потеряла сознание и упала под колеса машины патрульных в Сумах

Девушка почувствовала себя плохо на мосту, остановилась. Впрочем, не удержала равновесия и полетела на проезжую часть. Только каким-то чудом полицейские ее не задавили. Поэтому школьница отделалась только царапинами. Копы оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь и родителей. Сам смертельно опасный момент зафиксировал видеорегистратор.

Патрульная полиция города Сумы предупреждает граждан, чтобы были более внимательными в жару и не находились длительное время на солнце.