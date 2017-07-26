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14-летняя школьница самостоятельно убрала зону отдыха, которую засорили взрослые и игнорировали коммунальщики

26 июля 2017, 19:08
14-летняя школьница самостоятельно убрала зону отдыха, которую засорили взрослые и игнорировали коммунальщики

Полуостров Бригантина на побережье Южного Буга - живописная зона отдыха в центре Винницы. Здесь ежедневно очень людно. Гуляют с детьми, загорают, выпивают. Быстро местность превратилась в помойку. Как вдруг на днях тут стало очень чисто. Но, как оказалось, коммунальщики здесь ни при чем. Весь парк самостоятельно убрала хрупкая девочка, 14-летняя Мария.

Накануне она вместе с одноклассниками искала место для пикника. Однако найти незамусоренную поляну подросткам так и не удалось. Такое свинство возмутило девушку, и на следующее утро школьница, вооружившись мусорными пакетами, пришла убирать. Так за два дня генеральной уборки девушка сама собрала аж полсотни мешков мусора. Весь процесс фотографировала, а впоследствии выставляла посты в соцсетях, чтобы наглым отдыхающим стало стыдно.

Люди даже написали петицию, чтобы девушку, которая самостоятельно заменила бригаду коммунальщиков, наградили. Ее подписало уже более 200 горожан, и число голосов увеличивается. Не оставили без внимания инициативу девушки и в горсовете. Говорят, что в конце недели Марию ожидает приятный сюрприз. А вот коммунальщиков обяжут убирать эту территорию после каждых выходных.

Общество, Прочее, свідок

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