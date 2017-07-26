В США ценитель фастфуда приготовил у себя на кухне 45-килограммовый "Биг-Мак"

Натан Фигероа сделал все, как в классическом бутерброде, - булка с кунжутными семечками, говядина, сыр, сотни мелких кусочков соленых огурцов, соус. Приготовление нелегко далось чудаку, например хлебец он едва разрезал на три части.

Наконец, мясной гигант был готов! И Натан сел за трапезу. 192 тысячи калорий, которые содержатся в этом гигантском бутерброде, что является нормой для здоровых мужчин на 80 дней, парень съел за 22 минуты!