Фотограф Хавьер Репрез сделал уникальные снимки лиц ядовитых пауков-прыгунов

Фотограф Хавьер Репрез потратил немало времени, чтобы зафиксировать эти так сказать лица пауков-прыгунов, у которых по две пары глаз. Их существует более пяти тысяч видов. А их особенность - это умение прыгнуть на расстояние, которое в 50 раз превышает длину тела!

И это не очень безопасно, пауки - ядовитые. Но ни сам фотограф, ни его помощники во время фотографирования этих милых животных не пострадали.