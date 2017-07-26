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Фотограф Хавьер Репрез сделал уникальные снимки лиц ядовитых пауков-прыгунов

26 июля 2017, 21:08
Фотограф Хавьер Репрез сделал уникальные снимки лиц ядовитых пауков-прыгунов

Фотограф Хавьер Репрез потратил немало времени, чтобы зафиксировать эти так сказать лица пауков-прыгунов, у которых по две пары глаз. Их существует более пяти тысяч видов. А их особенность - это умение прыгнуть на расстояние, которое в 50 раз превышает длину тела!

И это не очень безопасно, пауки - ядовитые. Но ни сам фотограф, ни его помощники во время фотографирования этих милых животных не пострадали.

Животные, свідок

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