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Двух лесников хладнокровно расстреляли под Борисполем на Киевщине

26 июля 2017, 22:07
Двух лесников хладнокровно расстреляли под Борисполем на Киевщине

Мертвых лесников среди деревьев нашел их коллега. Работник лесного хозяйства говорит: они втроем косили траву, как вдруг услышали стрельбу. Двое сели в машину и поехали на разведку. Но вскоре снова раздались выстрелы. Бедняга побежал выяснять, что же произошло. Через два километра нашел тела товарищей. Пули попали прямо в грудь.

Сейчас ужасное событие расследуют следователи. Кто застрелил безоружных людей, пока не известно.

свідок, Убийства

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Дай Бог чтоб нашли подонков. И то же расстрелять. Можно без суда. Наши"вильни" понимают только силу.
Справедливый 26.07.2017, 22:26 ответить

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