Двух лесников хладнокровно расстреляли под Борисполем на Киевщине

Мертвых лесников среди деревьев нашел их коллега. Работник лесного хозяйства говорит: они втроем косили траву, как вдруг услышали стрельбу. Двое сели в машину и поехали на разведку. Но вскоре снова раздались выстрелы. Бедняга побежал выяснять, что же произошло. Через два километра нашел тела товарищей. Пули попали прямо в грудь.

Сейчас ужасное событие расследуют следователи. Кто застрелил безоружных людей, пока не известно.