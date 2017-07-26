Люди поставили на колени водителя, который сбил пятилетнюю девочку и попытался скрыться

Инцидент произошел в Черноморске под Одессой. Мужчина на "Тойоте" с болгарскими номерами буквально летел по улице и даже не притормозил, когда на зебру вышла мама с двумя детьми. Машина просто вырвала из рук женщины пятилетнюю девочку. Водитель остановился, увидел, что произошло, что ребенок жив, и начал убегать. Сел в машину и хотел убежать, снял номера с машины. Водителю помешали свидетели аварии. Люди смогли попасть в машину, которая уже тронулась, и просто на ходу вытащили ключи из замка зажигания. Мужчину вытащили из салона и избили! Потом поставили на колени, угрожая пистолетом. Но вскоре на место прибыла полиция. Патрульные задержали виновника ДТП.

Между тем врачи оказывали помощь пострадавшей девочке. Угрозы ее жизни нет, но у нее сломана ножка и очень болит голова. Гипс ребенку снимут только через пять недель. Но мама больше переживает за последствия травмы головы.