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Люди поставили на колени водителя, который сбил пятилетнюю девочку и попытался скрыться

26 июля 2017, 23:12
Люди поставили на колени водителя, который сбил пятилетнюю девочку и попытался скрыться

Инцидент произошел в Черноморске под Одессой. Мужчина на "Тойоте" с болгарскими номерами буквально летел по улице и даже не притормозил, когда на зебру вышла мама с двумя детьми. Машина просто вырвала из рук женщины пятилетнюю девочку. Водитель остановился, увидел, что произошло, что ребенок жив, и начал убегать. Сел в машину и хотел убежать, снял номера с машины. Водителю помешали свидетели аварии. Люди смогли попасть в машину, которая уже тронулась, и просто на ходу вытащили ключи из замка зажигания. Мужчину вытащили из салона и избили! Потом поставили на колени, угрожая пистолетом. Но вскоре на место прибыла полиция. Патрульные задержали виновника ДТП.

Между тем врачи оказывали помощь пострадавшей девочке. Угрозы ее жизни нет, но у нее сломана ножка и очень болит голова. Гипс ребенку снимут только через пять недель. Но мама больше переживает за последствия травмы головы.

ДТП, Здоровье, Общество, свідок

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