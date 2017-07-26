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В Киеве взрыв газа повредил многоэтажку

26 июля 2017, 21:47
В Киеве взрыв газа повредил многоэтажку

Несколько часов назад в Киеве произошел мощный взрыв. Рвануло во многоэтажке в Голосеевском районе. Взрыв был такой силы, что в доме обрушились перекрытия между этажами. В квартирах в этот момент были люди.

Взрыв произошел около четырех часов, по предварительной версии - взорвался газ на первом этаже. Пострадала часть дома, ведь взрыв повредил стены. Спасатели разобрали завал, эвакуировали людей. Сейчас жителей вывели из дома, в доме находиться опасно.

Взрыв, Несчастные случаи, свідок

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Что то слишком часто в Голосеевском районе рвётся газ!
Олег 26.07.2017, 21:58 ответить

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