В Киеве взрыв газа повредил многоэтажку

Несколько часов назад в Киеве произошел мощный взрыв. Рвануло во многоэтажке в Голосеевском районе. Взрыв был такой силы, что в доме обрушились перекрытия между этажами. В квартирах в этот момент были люди.



Взрыв произошел около четырех часов, по предварительной версии - взорвался газ на первом этаже. Пострадала часть дома, ведь взрыв повредил стены. Спасатели разобрали завал, эвакуировали людей. Сейчас жителей вывели из дома, в доме находиться опасно.