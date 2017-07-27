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Бетонный канализационный люк едва не раздавил женщину в Британии

27 июля 2017, 00:08
Бетонный канализационный люк едва не раздавил женщину в Британии

После мощного ливня в городе Глостере подземные трубы буквально разорвало. Давление воды было такое мощное, что люк в несколько сотен килограмм не выдержал и как ракета взлетел в воздух на четыре метра. Прохожие с ужасом наблюдали, как крышка канализации приземлилась рядом с 42-летней женщиной, которая стояла возле метро.

Очевидцы жуткого события пытались убрать люк с тротуара, но он был такой тяжелый, что люди даже не смогли сдвинуть его с места.

Катастрофы, Несчастные случаи, Прочее, свідок

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