Бетонный канализационный люк едва не раздавил женщину в Британии

После мощного ливня в городе Глостере подземные трубы буквально разорвало. Давление воды было такое мощное, что люк в несколько сотен килограмм не выдержал и как ракета взлетел в воздух на четыре метра. Прохожие с ужасом наблюдали, как крышка канализации приземлилась рядом с 42-летней женщиной, которая стояла возле метро.

Очевидцы жуткого события пытались убрать люк с тротуара, но он был такой тяжелый, что люди даже не смогли сдвинуть его с места.