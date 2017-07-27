Католического кардинала, главного казначея Ватикана обвиняют в педофилии

В Мельбурне начался суд над священником Джорджем Пеллом, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних! Первое заседание по грязному делу Пелла носило в основном процедурный характер. Но кардинал на него пришел. После окончания священнослужитель молча вышел из здания суда и прошел пешком до своего офиса в плотном кольце полицейских, которые защищали кардинала от репортеров и разъяренных людей.

Он был главным наместником католической церкви Австралии. Даже оказался в списке претендентов на папский престол в 2013 году. И вдруг, как гром среди ясного неба, - обвинения в педофилии. В полиции говорят, что обвинения основываются на показаниях нескольких истцов. Среди них Филипп Нэгл из родного города Пелла - Балларата.

До этого карьера Пелла быстро шла вверх. В 2013 - участник Конклава, то есть был среди тех кардиналов, кто выбирал Папу Франциска. Три года назад Пелла перевели в Ватикан, на должность главы секретариата по делам экономики. В конце июня Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, планируя вернуться на родину, но предстал перед судом в Мельбурне. Говорят, на карьере Пелла уже можно поставить точку.

Кардинал Пелл в молодости был активным спортсменом, занимался греблей, играл в австралийский футбол. Но это только с одной стороны. На самом деле, 15 лет назад Пелла впервые обвинили в сексуальных домогательствах к 12-летнему мальчику в католическом молодежном лагере в 1961 году. Тогда кардинал отрицал все обвинения и не ушел с поста архиепископа. Еще одна неприятная деталь биографии Пелла. В 70-х годах он жил в одном доме со священником Джеральдом Рисдейлом, которого впоследствии посадили в тюрьму за совращение более полусотни несовершеннолетних, младшему из которых было 4 года! Пелл заявил, что он ничего не знал о действиях коллеги.

Удивительно, но Пелла не любят сами австралийцы и не скрывают это, посещая Ватикан.