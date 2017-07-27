Гигантский паук ворвался на обед к супругам в Австралии

Гигантский паук появился на кухне супругов в Австралии! Лорен и Маунт как раз хотели готовить еду, но тут увидели невероятных размеров тварь. Восьмилапого никак не могли выгнать из комнаты, поэтому семья села есть просто рядом с ним, а на семейном обеде даже придумали прозвище гостю - Арагог.

Стоит заметить, что для австралийцев таких размеров пауки обычное дело. Поэтому супруги даже немного расстроились, когда животное исчезло.