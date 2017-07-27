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Гигантский паук ворвался на обед к супругам в Австралии

27 июля 2017, 04:08
Гигантский паук ворвался на обед к супругам в Австралии

Гигантский паук появился на кухне супругов в Австралии! Лорен и Маунт как раз хотели готовить еду, но тут увидели невероятных размеров тварь. Восьмилапого никак не могли выгнать из комнаты, поэтому семья села есть просто рядом с ним, а на семейном обеде даже придумали прозвище гостю - Арагог.

Стоит заметить, что для австралийцев таких размеров пауки обычное дело. Поэтому супруги даже немного расстроились, когда животное исчезло.

Животные, свідок

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