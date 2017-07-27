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Нетрезвая бывшая прокурорша снова стала героиней скандала

27 июля 2017, 05:43
Нетрезвая бывшая прокурорша снова стала героиней скандала

Столичные дороги снова атакует агрессивная блондинка на Рендж Ровере! На этот раз скандально известная Светлана Цыбулина гонялась по центру города за водителем. Ошарашенный человек не понимал, чем спровоцировал такую агрессию. О новых и старых приключениях разъяренной блондинки - смотрите в следующем сюжете.

Дорожные выходки Светланы Цыбулиной сделали ее звездой интернета в прошлом году. Столичная бизнесвумен, бывшая жена прокурора Генеральной прокуратуры Игоря Цыбулина, тогда припарковала свой дорогой внедорожник на пешеходном переходе.

ДТП, Общество, свідок, Хулиганство

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с телкой справится не могут шаромыги а не полиция.
задолбали 27.07.2017, 06:07 ответить

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