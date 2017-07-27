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Меры безопасности на матче Еврокубка

27 июля 2017, 08:22
Меры безопасности на матче Еврокубка

В Киев возвращается большой футбол. Сегодня Динамо открывает для себя новый еврокубковый сезон. Первый соперник в этом году в Лиге Чемпионов - швейцарский Янг Бойз. За несколько часов до матча желанные билеты еще можно было приобрести.

Попасть на стадион с рюкзаками и большими сумками - не удастся. Администрация Олимпийского опасается провокаций и терактов. Следить за порядком будут почти полторы тысячи полисменов и нацгвардейцев. Ведь на стадионе и возле него будут усилены меры безопасности.

Общество, свідок

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