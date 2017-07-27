Святогорская Богородица, славная исцелениями, направляется в Киев

Одиннадцать чудотворных икон привезут в Киев накануне Дня Крещения Руси. На Владимирской горке проведут массовый молебен. Среди них и образ Святогорской Божьей Матери. Святыня побывала в Винницкой области.



Этот образ Богородицы в Святогорской Лавре появился в 19 веке. По преданию, один из афонских старцев, побывавший в Святых горах Донетчины, настолько увлекся обителью, что решил собственноручно написать и подарить храму икону Матери Божьей. С тех пор образ вылечил сотни людей от различных недугов. Все украшения, что есть сейчас на иконе - подарили прихожане как благодарность за исцеление.