Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 27 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Святогорская Богородица, славная исцелениями, направляется в Киев

27 июля 2017, 09:09
Святогорская Богородица, славная исцелениями, направляется в Киев

Одиннадцать чудотворных икон привезут в Киев накануне Дня Крещения Руси. На Владимирской горке проведут массовый молебен. Среди них и образ Святогорской Божьей Матери. Святыня побывала в Винницкой области.

Этот образ Богородицы в Святогорской Лавре появился в 19 веке. По преданию, один из афонских старцев, побывавший в Святых горах Донетчины, настолько увлекся обителью, что решил собственноручно написать и подарить храму икону Матери Божьей. С тех пор образ вылечил сотни людей от различных недугов. Все украшения, что есть сейчас на иконе - подарили прихожане как благодарность за исцеление.

Здоровье, Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab