МАУ хочет стать единственным авиаперевозчиком в Украине

Крупнейший украинский авиаперевозчик МАУ через суд требует компенсации от Министерства инфраструктуры. Просит 20 миллионов гривен. Мол, такие убытки компания понесла из-за того, что лоукостер РейнЕйр начал продавать слишком дешевые билеты.



Кроме этого, представители Международных Авиалиний требуют у правительства отменить любые переговоры с европейским перевозчиком. В Министерстве инфраструктуры считают иски МАУ незаконными.