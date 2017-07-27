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МАУ хочет стать единственным авиаперевозчиком в Украине

27 июля 2017, 10:44
МАУ хочет стать единственным авиаперевозчиком в Украине

Крупнейший украинский авиаперевозчик МАУ через суд требует компенсации от Министерства инфраструктуры. Просит 20 миллионов гривен. Мол, такие убытки компания понесла из-за того, что лоукостер РейнЕйр начал продавать слишком дешевые билеты.

Кроме этого, представители Международных Авиалиний требуют у правительства отменить любые переговоры с европейским перевозчиком. В Министерстве инфраструктуры считают иски МАУ незаконными.

Общество, свідок

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