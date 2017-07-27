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Вспышка кишечной инфекции в оздоровительном лагере на Львовщине

27 июля 2017, 11:28
Вспышка кишечной инфекции в оздоровительном лагере на Львовщине

Вместо оздоровления - больничная палата. Очередное массовое отравление на отдыхе зафиксировали уже на Львовщине. Восемь детей и двое воспитателей заболели в образовательно-оздоровительном лагере "Белый орел". У всех - признаки пищевого отравления. Больных с высокой температурой, рвотой и диареей госпитализировали.

Какие продукты были некачественными - пока неизвестно. Это выяснят после лабораторных исследований. Впрочем, все пострадавшие ели в лагере куриные жареные крылышки.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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