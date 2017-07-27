Суд избрал наказание для приемных родителей, которые уничтожили тело приемной дочери

Юрий Кудрявцев, приемный отец Амины Менго, который вместе с женой сжег мертвую дочь, а останки выбросил в водоем, ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. Такое решение приняли сегодня судьи. Такую же меру пресечения избрали и для приемной матери девочки.



Напомним, Кудрявцевы сначала утверждали, что дочь исчезла. А уже через несколько дней ее останки вытащили со дна местного карьера. За надругательство над телом ребенка и дачу ложных показаний супругам грозит до семи лет тюрьмы.