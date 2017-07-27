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Суд избрал наказание для приемных родителей, которые уничтожили тело приемной дочери

27 июля 2017, 12:55
Суд избрал наказание для приемных родителей, которые уничтожили тело приемной дочери

Юрий Кудрявцев, приемный отец Амины Менго, который вместе с женой сжег мертвую дочь, а останки выбросил в водоем, ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. Такое решение приняли сегодня судьи. Такую же меру пресечения избрали и для приемной матери девочки.

Напомним, Кудрявцевы сначала утверждали, что дочь исчезла. А уже через несколько дней ее останки вытащили со дна местного карьера. За надругательство над телом ребенка и дачу ложных показаний супругам грозит до семи лет тюрьмы.

Покушения, свідок, Суды

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ну блін пиздень. 2 місяці ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ! 2 місяці!!!! за таке треба одразу позбавляти батьківських прав і садити до кінця життя. шкода що в нас немає смертної кари
Patriot 27.07.2017, 13:12 ответить
Не зрозуміло, це що насмішка над людством. Вбили дитину, спалили та 2 місяці Розстріляти та на площі, щоб бачили, та щоб народ схаменувся від того, що коїть. Інакше далі буде гірше
Сусанна 27.07.2017, 13:41 ответить

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