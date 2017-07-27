В Запорожье катер травмировал отдыхающего

В Запорожье ищут владельца моторной лодки, которая покалечила 54-летнего мужчину. Он уже плыл к берегу, когда на него налетел катер. С разрезанной рукой и переломанными ребрами пострадавший самостоятельно добрался до суши.



Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил на транспорте". Между тем родственники травмированного Василия с помощью соцсетей обращаются к жителям Запорожья с просьбой помочь в поисках владельца катера.