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В Запорожье катер травмировал отдыхающего

27 июля 2017, 13:32
В Запорожье катер травмировал отдыхающего

В Запорожье ищут владельца моторной лодки, которая покалечила 54-летнего мужчину. Он уже плыл к берегу, когда на него налетел катер. С разрезанной рукой и переломанными ребрами пострадавший самостоятельно добрался до суши.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил на транспорте". Между тем родственники травмированного Василия с помощью соцсетей обращаются к жителям Запорожья с просьбой помочь в поисках владельца катера.

ДТП, Несчастные случаи, Помогите найти, свідок

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