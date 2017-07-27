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Столица готовится к торжественному молебну и крестному ходу

27 июля 2017, 15:19
Столица готовится к торжественному молебну и крестному ходу

Одиннадцать чудотворных икон из разных уголков Украины уже прибыли в столицу! Почти месяц образа возили по городам, чтобы верующие могли им помолиться. Уже завтра на Владимирской горке состоится массовый молебен. А после него святыни крестным ходом понесут в Киево-Печерскую лавру.

Всвязи с массовыми мероприятиями в центре столицы, в Киеве ограничат движение автомобилей на Европейской площади, на улицах Михайловской и Грушевского и на Крещатике. Иконы повезут обратно в свои родные обители 28 июля.

Общество, свідок

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